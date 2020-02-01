Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva (Berkay Bayraktar, Selim Demir)
Halkbank: Gökhan Gökgöz, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Stern, Orçun Ergün, Bahov)
Setler: 25-18, 22-25, 25-20, 18-25, 15-13
Süre: 137 dakika (26, 32, 30, 27, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankası, Halbank'ı 3-2 mağlup etti.
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