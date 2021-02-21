Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz)
Altekma: Daniel, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Muhammet Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emir Pınar, Cansın Çınar, Berkant Mit)
Setler: 25-14, 25-17, 27-25
Süre: 79 dakika (23, 22, 34)
İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta mücadelesinde iki İzmir ekibinden Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.