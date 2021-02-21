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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

21.02.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Arkas Spor: 3 - Altekma: 0

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz)

Altekma: Daniel, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Muhammet Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emir Pınar, Cansın Çınar, Berkant Mit)

Setler: 25-14, 25-17, 27-25

Süre: 79 dakika (23, 22, 34)

İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 29. hafta mücadelesinde iki İzmir ekibinden Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

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İzmir Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:48
Öğle
13:30
İkindi
16:33
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
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Bayrakli
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