Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra, Bedirhan Bülbül (Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Murat Tokgöz, Comejo)

Setler: 18-25, 25-23, 17-25, 22-25

Süre: 133 dakika (25, 36, 30, 42)

MARDİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.



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