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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.10.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Ayşin Erginay

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Mert Matic, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Sercan Yüksel Bıdak (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Doğan Karakoç)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Umut Durur, Yiğit Yıldız, Dosanjh, Enaboifo, Mehmet Almaz (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken, Resul Gün, İlker Esin)

Setler: 25-14, 25-12, 25-17

Süre: 73 dakika (23, 24, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

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