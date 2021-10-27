Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Sadettin Deneri, Gürhan Gür

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Osmany, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Can Ayvazoğlu, Selim Demir, Eren Koparıcı)

Setler: 20-25, 25-23, 17-25, 25-20, 17-15

Süre: 137 dakika (27, 32, 31, 25, 22)

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.



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