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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oguzhan Ünal, Öznür Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bahov, Burakhan Tosun, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Efe Er, Uğur Güneş, Murat Özdemir, Berk Dilmenler)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Enaboifo, Mehmet Almaz, Mejias (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Umut Durur, Yusuf Eken, Batuhan Karaca, İlker Esin)

Setler: 23-25, 25-23, 23-25, 23-25

Süre: 139 dakika (32, 33, 38, 36)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftan maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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