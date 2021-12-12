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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Yeni Kızıltepespor: 3

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mejias, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Enaboifo, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız (Çağatay Kır Zeka, Tarık Emre Sipahioğlu, Umut Durur, Yusuf Eken)

Yeni Kızıltepespor: Caner Peksen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)

Setler: 20-25, 19-25, 17-25

Süre: 92 dakika (33, 28, 31)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Yeni Kızıltepespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-0 yendi.

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