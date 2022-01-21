Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berkün Eber Üstündağ, Serhat Uzun)

Ziraat Bankkart: Halil İbrahim Yücel, Faik Samet Güneş, Aykut Gedik, Tuinstra, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Burak Topçu)

Setler: 21-25, 23-25, 13-25

Süre: 82 dakika (28, 29, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.



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