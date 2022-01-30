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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

30.01.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankkart: 3 - Yeni Kızıltepespor: 0

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Pelenk Tekol

Ziraat Bankkart: Samet Ahmet Baltacı, Arslan Ekşi, Halil İbrahim Yücel, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Aykut Gedik)

Yeni Kızıltepespor: Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Gürkan Kadir Uz)

Setler: 25-15, 25-20, 25-23

Süre: 83 dakika (22, 30, 31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart, Yeni Kızıltepespor'u 3-0 mağlup etti.

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