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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.02.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Spor Toto: Shoji, Morteza, Çağatay Durmaz, Buchegger, Burak Baturalp Güngör, Mert Matic (Serkan Ramazan Kılıç, Muhammed Aray)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler, Berkin Üstündağ, Burhan Zorluer)

Setler: 25-17, 25-17, 25-18

Süre: 78 dakika (28, 25, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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