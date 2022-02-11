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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

11.02.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Sorgun Belediyespor: 0

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Efe Er)

Sorgun Belediyespor: Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Roman, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Erenhan Can, Ali Onur Edis, Furkan Gök)

Setler: 25-15, 25-17, 25-23

Süre: 87 dakika (24, 26, 37)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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