Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Efe Er)

Sorgun Belediyespor: Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Roman, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Erenhan Can, Ali Onur Edis, Furkan Gök)

Setler: 25-15, 25-17, 25-23

Süre: 87 dakika (24, 26, 37)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz