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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

25.02.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto: 3- Sorgun Belediyespor: 1

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Tymofii, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Deniz İvgen, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcil)

Setler: 25-20, 25-21, 30-32, 25-17

Süre: 122 dakika (27, 29, 39, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında Spor Toto sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

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