Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Tymofii, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Deniz İvgen, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcil)

Setler: 25-20, 25-21, 30-32, 25-17

Süre: 122 dakika (27, 29, 39, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında Spor Toto sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz