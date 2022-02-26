Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Halil İbrahim Kurt, Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Fatih Yorumez, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Onur Çukur)

Tokat Belediye Plevne: Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Mehmet Hacıoğlu, Wendt, Atakan Topal (Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Çervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Hacı Şahin)

Setler: 25-16, 22-25, 25-23, 21-25, 11-15

Süre: 146 dakika (31, 34, 32, 29, 20)

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 mağlup etti



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