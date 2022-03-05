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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.03.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Yeni Kızıltepespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouff (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden, Kaan Gürbüz)

Yeni Kızıltepespor: Ertan Debreli, Caner Pekşen, Gavilan, Onur Kurt, Filip, Gürkan Uz (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan)

Setler: 25-19, 25-21, 25-17

Süre: 78 dakika (27, 27, 24)

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Yeni Kızıltepespor'u 3-0 mağlup etti.

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