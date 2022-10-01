YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.10.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3 - Spor Toto: 2

Salon : Cengiz Göllü

Hakemler : Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Mehmet Hacıoğlu)

Spor Toto: Muhammet Kaya, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-20, 17- 25, 19-25, 25-22, 15-10

Süre: 135 dakika (30, 29, 27, 29, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4. Dünya Göçebe Oyunları4. Dünya Göçebe Oyunları
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiAdana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandıKüçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Voleybol

Bursa Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:59
İkindi
16:17
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.