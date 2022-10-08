Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Global Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Enabiofo, Nalobin, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Mehmet Hocaoğlu, Muhammed Delibaş, Sercan Abanoz)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Donnell, Ulaş Kıyak, Lagumdzija, Bertuğ Onbeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-27, 25-23, 25-20, 21-25, 10-15

Süre: 141 dakika (34, 31, 30, 27, 19)

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Global Travel BVİ’yi 3-2 mağlup etti.



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