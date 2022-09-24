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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

24.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Furkan Aydın, Miskevich, Cafer Kirkit, Yiğit Yıldız (Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır, Berkan Bozan, Ahmet Emre Çetinkaya, Turgut Lelik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Halit Kurtuluş, Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan)

Setler: 21-25, 18-25, 24-26

Süre: 74 dakika (25, 23, 26)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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