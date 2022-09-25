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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

25.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3 - Develi Belediyespor: 0

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Mehmet Hacıoğlu (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Taha Sabah)

Develi Belediyespor: Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Yusuf Eken, Berkan Eryüz)

Setler: 25-23, 25-22, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 29, 27)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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