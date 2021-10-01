YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

01.10.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bingöl Solhanspor: 0

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)

Bingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Uğur Kılınç, Miskevich, Ilinkhy, Hali İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Alper Omurca, Dautefendic)

Setler: 25-14, 25-23, 25-19

Süre: 86 dakika (26, 31, 29)

İZMİR (AA) - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

A Grubu mücadelesi yarın saat 17.30'daki Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve saat 20.00'deki Bingöl Solhanspor-Galatasaray maçlarıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandıYargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandı
PARTNERSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanalSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanal
İzmir'de subay adayları ant içtiİzmir'de subay adayları ant içti

İzmir Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
13:06
İkindi
16:25
Akşam
19:02
Yatsı
20:18
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.