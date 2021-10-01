Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)

Bingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Uğur Kılınç, Miskevich, Ilinkhy, Hali İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Alper Omurca, Dautefendic)

Setler: 25-14, 25-23, 25-19

Süre: 86 dakika (26, 31, 29)

İZMİR (AA) - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

A Grubu mücadelesi yarın saat 17.30'daki Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve saat 20.00'deki Bingöl Solhanspor-Galatasaray maçlarıyla devam edecek.



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