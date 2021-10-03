Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Bingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Halil İbrahim Kurt, Miskevich, Ilinkhy, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya)

Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)

Setler: 17-25, 15-25, 20-25

Süre: 72 dakika (23, 23, 26)

İZMİR (AA) - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz