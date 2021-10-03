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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

03.10.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 0

İSTANBUL (AA) - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Tokat Belediye Plevne, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Tokat Belediye-Plevne setleri 25-15, 25-14 ve 25-20 kazandı.

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