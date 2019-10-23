Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Galatasaray HDI Sigorta kazandı

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

Karşılaşmanın başında iki takım da atak ve defansta yaptıkları hatalarda eşitti. Teknik molaya 12-11 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, blokta rakibine üstünlük sağladı ve skor 16-13'te sarı-kırmızılı takım mola aldı. Molanının ardından iyi blok yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, 16-16'da eşitliği sağladı. Fenerbahçe'nin ataklarını iyi manşetle karşılayıp hücum başlatan Galatasaray, blokta da etkili olarak ilk seti 25-23 aldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, 2. sete az servis hatası yaparak ve iyi manşet alarak başladı ve sarı-kırmızılı ekip skor 7-3'te mola aldı. Teknik molaya 12-7 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle gidilirken Galatasaray'da manşet ve blok sorunu devam etti. Sarı-kırmızılı rakibi karşısında bloklarla sayılar bulan ve iyi servis atan Fenerbahçe, seti 25-16 kazandı.

Üçüncü sete Galatasaray iyi manşet alarak ve hücum ederek başladı ancak sarı-lacivertli ekip iyi blok yaparak oyunda dengeyi lehine çevirdi. Sarı-kırmızılılar skor 7-4'te mola aldı. Molanın ardından 9-9'da eşitliği sağlayan Galatasaray, basit hatalar sonucunda teknik molaya 12-9 geride girdi. Manşet, pas ve smaç organizasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray karşısında bloklar ve pasör Ulaş Kıyak'ın yönlendirdiği ataklar sonucunda sayılar bulan Fenerbahçe, seti 25-22 alarak durumu 2-1 yaptı.