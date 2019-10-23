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Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Galatasaray HDI Sigorta kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2019 22:50 | Son Güncelleme

Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta kazandı.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Galatasaray HDI Sigorta kazandı

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

Karşılaşmanın başında iki takım da atak ve defansta yaptıkları hatalarda eşitti. Teknik molaya 12-11 önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta, blokta rakibine üstünlük sağladı ve skor 16-13'te sarı-kırmızılı takım mola aldı. Molanının ardından iyi blok yapmaya başlayan sarı-kırmızılılar, 16-16'da eşitliği sağladı. Fenerbahçe'nin ataklarını iyi manşetle karşılayıp hücum başlatan Galatasaray, blokta da etkili olarak ilk seti 25-23 aldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, 2. sete az servis hatası yaparak ve iyi manşet alarak başladı ve sarı-kırmızılı ekip skor 7-3'te mola aldı. Teknik molaya 12-7 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle gidilirken Galatasaray'da manşet ve blok sorunu devam etti. Sarı-kırmızılı rakibi karşısında bloklarla sayılar bulan ve iyi servis atan Fenerbahçe, seti 25-16 kazandı.

Üçüncü sete Galatasaray iyi manşet alarak ve hücum ederek başladı ancak sarı-lacivertli ekip iyi blok yaparak oyunda dengeyi lehine çevirdi. Sarı-kırmızılılar skor 7-4'te mola aldı. Molanın ardından 9-9'da eşitliği sağlayan Galatasaray, basit hatalar sonucunda teknik molaya 12-9 geride girdi. Manşet, pas ve smaç organizasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray karşısında bloklar ve pasör Ulaş Kıyak'ın yönlendirdiği ataklar sonucunda sayılar bulan Fenerbahçe, seti 25-22 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete manşet, pas ve smaç organizasyonundaki sıkıntıları çözerek başlayan Galatasaray, skor 5-10'da rakibine mola aldırdı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip, 4-0'lık seri yaptı ve skor 9-10'da sarı-kırmızılı ekip oyunu mola ile kesti. Teknik molaya 12-10 Galatasaray'ın üstünlüğüyle gidildi. Basit hatalar yapan sarı-kırmızılı rakibi karşısında iyi servis atan ve iyi savunma yapan Fenerbahçe, 16-16 eşitliği sağladı. Karşılıklı sayıların ardından sarı-kırmızılı ekip, seti 25-23 yaparak maçı 5. sete taşıdı.

Galatasaray, son sete Burutay'ın kullandığı etkili servisler sonucunda 3-0'lık seriyle başladı ve Fenerbahçe'ye mola aldırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Venno ile serviste ve file önünde etkili oldu ve Galatasaray'ın 8-4 üstünlüğünde takımlar saha değiştirdi. Fenerbahçe'de koordinasyonun bozulmasıyla Galatasaray, Burutay'ın kullandığı iyi servislerle farkı açtı. Galatasaray HDI Sigorta seti 15-6 maçı da 3-2 alarak Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın en iyi oyuncusu ödülünü Galatasaray HDI Sigorta'dan Burutay Subaşı alırken sarı-kırmızılı takıma kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, Ayşim Erginay
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno (Burak Mert, Antonov, Selim Kalaycı, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Mert)
Setler: 23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 6-15
Süre: 134 dakika (31, 25, 32, 31, 15)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray HDI Sigorta Fenerbahçe HDI Sigorta Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası

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