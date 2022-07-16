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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

16.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan: 1 - Brezilya: 3 - Türkiye, finale kalması durumunda şampiyonluk maçında Brezilya ile karşılaşacak

Salon: Ankara

Hakemler: Sumia Myoi (Japonya), Lourdeb Perez Perez (Küba)

Sırbistan: Drca, Lozo, Aleksic, Bjelica, Milenkovic, Stevanovic ( Pusic, Lazovic, Mirkovic, Mihajlovic, Busa, Popovic)

Brezilya: Braga, Da Silva Ana, Nascimento, Bergmann, Gambatto, Silva Carneiro (Araujo, Montibeller, Ratzke, Geraldo, Alexandre)

Setler: 25-14, 18-25, 24-26, 19-25

Süre: 105 dakika (23, 25, 30, 27)

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1 mağlup eden Brezilya, finale yükselen ilk takım oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile bu akşam saat 18.30'da oynayacağı yarı final mücadelesini kazanması durumunda şampiyonluk maçında Brezilya ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Brezilya

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