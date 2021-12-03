YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı

03.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 12'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

- Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

4 Aralık Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)

15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)

17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

- Efeler Ligi

4 Aralık Cumartesi:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bingöl Solhanspor (Burhan Felek Vestel)

5 Aralık Pazar:

13.00 Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

14.00 Spor Toto-Altekma (Başkent)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne (Başkent)

6 Aralık Pazartesi:

15.00 Yeni Kızıltepespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Mardin Kızıltepe Atatürk)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulunduÜsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
12:59
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.