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Voleybol: Hazırlık maçı

16.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, hazırlık maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliğini üstlendiği 3 takımlı turnuvada Fenerbahçe HDI Sigorta'yla Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, güçlü rakibi Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında mücadeleyi 21-25, 25-17, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 galip tamamladı.

Turnuva, yarın Arkasspor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmasıyla devam edecek.

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