Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Zeliha Küçükkardaş, Ceren Karagöl)

Mert Grup Sigorta: Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Gonzalez, Paskova, Özge Nur Çetiner, Cansu Aydınoğulları (Alara Altundağ, Gizem Çerağ Düzeltir, Seda Menekşe, Merve Çepni, Defne Tokol, Selin Toy)

Setler: 25-14, 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 111 dakika (25, 27, 30, 29)

İZMİR (AA) - Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'ndan çıkma şansı kalmayan iki ekibin mücadelesinde Mert Grup Sigorta, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Gruptaki 3. ve son maçında ilk galibiyetini alan Mert Grup Sigorta üçüncü olurken, Karayolları ise grupta dördüncü sırada yer aldı.



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