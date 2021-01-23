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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.01.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Grothues, Meryem Boz, Stella, Hande Korkut (Pınar Atasever, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı, Aslıhan Kılıç, Emine Arıcı)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Sarah, Yasemin Yıldırım, Maglio, Paula (Buse Kayacan, Sıla Özyürek)

Setler: 19-25, 25-23, 16-25, 21-25

Süre: 109 dakika (25, 30, 26, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Aydın Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:25
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
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