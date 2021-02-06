YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Emine Arıcı, Meryem Boz, Stella, Ezgi Bektaş ( Eylül Akarçeşme, Ecem Alıcı, Pelin Özkılıççı, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç)

Çan Gençlik Kalespor: Ellen, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı, İclal Bircan)

Setler: 32-34, 25-23, 29-27, 25-23

Süre: 148 dakika (46, 30, 38, 34)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:01
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Aydın'da aracıyla önüne geçtiği otomobilin gişeye çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı

Aydın'da aracıyla önüne geçtiği otomobilin gişeye çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı

Aydın'da aracıyla önüne geçtiği otomobilin gişeye çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı

Aydın'da aracıyla önüne geçtiği otomobilin gişeye çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı

Başkan Günel, “ Sıtkı Başkanı” unutmadı

Başkan Günel, “ Sıtkı Başkanı” unutmadı

OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile kalitesini Avrupa standartlarına konumlandırdı

OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile kalitesini Avrupa standartlarına konumlandırdı

Sirenler bu kez minik Miraysu’nun mutluluğu için çaldı

Sirenler bu kez minik Miraysu’nun mutluluğu için çaldı

ADÜ Öğretim Görevlisi Değirmencinin kitapları yayımlandı

ADÜ Öğretim Görevlisi Değirmencinin kitapları yayımlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.