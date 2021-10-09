YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

09.10.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Maglio, Sobolska, Bytsenko, Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun (Buse Kayacan Sonsırma, Hümay Topaloğlu, Defne Başyolcu, Ecenur Aksoy, Hilal Kocakara)

Eczacıbaşı Dynavit: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Saliha Şahin, Heyrman, Boskovic, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Thompson, Fatma Şekerci)

Setler: 20-25, 25-22, 16-25, 21-25

Süre: 118 dakika (33, 28, 25, 32)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
Şaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istediŞaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istedi
İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulunduİznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:56
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Bursa Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Anka Eczanesi
Nilufer
Anka Eczanesi
Nilufer
Anka Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.