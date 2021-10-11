İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasındaki karşılaşmalar, yarın yapılacak.

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)

16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent Voleybol)

18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)



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