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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

16.10.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Grup Sigorta: 3 - Bolu Belediyespor: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu, Defne Tokol)

Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun (Özlem Güven, Calderon, Şeyma Dilan Öztürk, Çağla Salih, Dilara Yergün)

Setler: 25-17, 22-25, 25-18, 17-25, 15-13

Süre: 129 dakika (25, 29, 27, 29, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Mert Grup Sigorta, Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.

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