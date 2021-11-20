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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.11.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Nurper Özbar, Adem Türkmen

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Şeyma Dilan Öztürk, Elif Uzun, Dilara Yergün)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk)

Setler: 17-25, 25-20, 25-17, 25-16

Süre: 107 dakika (23, 27, 30, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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