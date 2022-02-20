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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Fulden Ural, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Dumcheva, Sudenaz Uzun)

Sarıyer Belediyespor: Ecem Akman, Lila Şengün, Büşra Kılıçlı, Crnceviç, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Hanife Nur Özaydınlı, Pelin Eroktay)

Setler: 23-25, 25-21, 25-22, 25-12

Süre: 110 dakika (31, 29, 29, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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