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Voleybol tutkunları buraya! 2024 Milletler Ligi Kadınlar Turnuvası'na göz atalım!

23.06.2024 17:02
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2024 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kadınlar Turnuvası, dünya çapında kadın voleybol takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ve büyük bir heyecanla takip edilen bir organizasyon. Turnuvada Türkiye'nin de dahil olduğu birçok güçlü takım, üstün performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte VNL 2024 hakkında bilmeniz gerekenler ve öne çıkan istatistikler!

Voleybol tutkunları buraya! 2024 Milletler Ligi Kadınlar Turnuvası'na göz atalım!

Önce Milletler Ligi'ne genel hatlarıyla bakalım.

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FIVB tarafından düzenlenen Milletler Ligi Kadın Voleybol Turnuvası, her yıl gerçekleştirilen ve uluslararası voleybol takımlarının mücadele ettiği prestijli bir turnuvadır.

Lig boyunca soğuk terler döken takımlar, farklı ülkelerde kozlarını paylaşıyor.

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Turnuvada 16 farklı ülkeden takımlar bulunuyor. Tabii aralarında gururumuz Filenin Sultanları da Daniele Santarelli yönetimi ile yer alıyor.

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ve Bulgaristan kozlarını paylaştı.

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İki takımın müsabakaya girdiği gün Çin ve Güney Kore ile Polonya ve İtalya da kozlarını paylaştı.

Milletler Ligi'nin ilk haftasında ABD, Brezilya, Japonya ve Almanya gibi takımlar galibiyet alırken Türkiye, lige pek iyi başlamadı.

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Filenin Sultanları, Japonya karşısında beş setten oluşan bir oyun performansı sergiledi. Japonya'nın ilk iki sette 25'er puan alması, herkesi demoralize ederken Türkiye atağa geçti ve üç ile dördüncü sette 25'er puan aldı. Ancak son sette Japonya öne geçerek maçın 3 - 2'lik skor ile galibi oldu.

Japonya ve Brezilya, ilk hafta öne çıkan takımlar arasındaydı.

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Japonya, Bulgaristan ile yaptığı maçta rakibine geçit vermeden maçı 3 - 0 kazandı. Brezilya ise Güney Kore'ye soğuk terler döktürdü ve maçı 3 - 0 kazanmayı başardı.

Türkiye, Japonya karşısındaki mağlubiyetinden güç alarak Hollanda karşısında 3 - 1 galip gelmeyi başardı.

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Milletler Ligi'ne iyi başlamayan Filenin Sultanları, bu maç ile güç kazanarak devamında Fransa ve Almanya'yı sırasıyla 3 - 0 ve 3 - 1'lik skorlar ile mağlup etti.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde Polonya ve Türkiye, rakipleri ile yaptıkları maçta galip geldi.

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Polonya, güçlü bir performans sergileyerek Japonya'yı set vermeden mağlup etti. Aynı zamanda Filenin Sultanları, Fransa karşısında rahat bir galibiyet aldı.

Brezilya, Japonya'yı beş setlik zorlu bir maç sonunda yendi.

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Brezilya, Japonya'yı beş setlik zorlu bir maç sonunda yendi. Brezilya, bu galibiyetle turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Japonya ise güçlü rakibi karşısında iyi bir mücadele sergiledi.

ABD'de oynanan maçlarda ise Türkiye, Almanya'yı 3 - 1 mağlup etti.

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Türkiye, Almanya karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Filenin Sultanları, bu galibiyetle puan tablosunda yükselmeye devam etti. Akabinde ise Polonya, Sırbistan'ı 3 - 1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Magdalena Stysiak, yine takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

ABD ve Tayland maçında ise Tayland, kendi sahasında rakibine 3 - 0 yenildi.

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ABD, Tayland karşısında set vermeden galip geldi. Jordan Larson ve Avery Skinner, takımın öne çıkan isimleri oldu. Tayland, hem ABD'ye hem de Türkiye'nin galibiyetine ev sahipliği yaptı. Çünkü Türkiye, Hollanda'yı beş setlik zorlu bir maç sonunda yendi. Filenin Sultanları, bu galibiyetle turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Eda Erdem ve Meryem Boz, maçın en etkili oyuncuları oldu.

Her ne kadar başarılı maçlara imza atsalar da Filenin Sultanları, Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

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Tayland'da nefesimizi tutarak izlediğimiz Türkiye - Polonya müsabakasında Filenin Sultanları, Polonya'ya 3 - 2'lik skor ile mağlup oldu ve Milletler Ligi macerasını noktalamak zorunda kaldı.

Ligin genel galibiyet durumu ise şöyle:

vnl galibiyet
Brezilya: 12 galibiyet, 0 mağlubiyet
İtalya: 10 galibiyet, 2 mağlubiyet
Polonya: 10 galibiyet, 2 mağlubiyet
Çin: 9 galibiyet, 3 mağlubiyet
Japonya: 8 galibiyet, 4 mağlubiyet
Türkiye: 8 galibiyet, 4 mağlubiyet
ABD: 7 galibiyet, 5 mağlubiyet
Hollanda: 7 galibiyet, 5 mağlubiyet


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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi

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