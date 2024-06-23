Voleybol tutkunları buraya! 2024 Milletler Ligi Kadınlar Turnuvası'na göz atalım!

FIVB tarafından düzenlenen Milletler Ligi Kadın Voleybol Turnuvası, her yıl gerçekleştirilen ve uluslararası voleybol takımlarının mücadele ettiği prestijli bir turnuvadır.
Turnuvada 16 farklı ülkeden takımlar bulunuyor. Tabii aralarında gururumuz Filenin Sultanları da Daniele Santarelli yönetimi ile yer alıyor.
İki takımın müsabakaya girdiği gün Çin ve Güney Kore ile Polonya ve İtalya da kozlarını paylaştı.
Filenin Sultanları, Japonya karşısında beş setten oluşan bir oyun performansı sergiledi. Japonya'nın ilk iki sette 25'er puan alması, herkesi demoralize ederken Türkiye atağa geçti ve üç ile dördüncü sette 25'er puan aldı. Ancak son sette Japonya öne geçerek maçın 3 - 2'lik skor ile galibi oldu.
Japonya, Bulgaristan ile yaptığı maçta rakibine geçit vermeden maçı 3 - 0 kazandı. Brezilya ise Güney Kore'ye soğuk terler döktürdü ve maçı 3 - 0 kazanmayı başardı.
Milletler Ligi'ne iyi başlamayan Filenin Sultanları, bu maç ile güç kazanarak devamında Fransa ve Almanya'yı sırasıyla 3 - 0 ve 3 - 1'lik skorlar ile mağlup etti.
Polonya, güçlü bir performans sergileyerek Japonya'yı set vermeden mağlup etti. Aynı zamanda Filenin Sultanları, Fransa karşısında rahat bir galibiyet aldı.
Brezilya, Japonya'yı beş setlik zorlu bir maç sonunda yendi. Brezilya, bu galibiyetle turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Japonya ise güçlü rakibi karşısında iyi bir mücadele sergiledi.
Türkiye, Almanya karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Filenin Sultanları, bu galibiyetle puan tablosunda yükselmeye devam etti. Akabinde ise Polonya, Sırbistan'ı 3 - 1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Magdalena Stysiak, yine takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.
ABD, Tayland karşısında set vermeden galip geldi. Jordan Larson ve Avery Skinner, takımın öne çıkan isimleri oldu. Tayland, hem ABD'ye hem de Türkiye'nin galibiyetine ev sahipliği yaptı. Çünkü Türkiye, Hollanda'yı beş setlik zorlu bir maç sonunda yendi. Filenin Sultanları, bu galibiyetle turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Eda Erdem ve Meryem Boz, maçın en etkili oyuncuları oldu.
Tayland'da nefesimizi tutarak izlediğimiz Türkiye - Polonya müsabakasında Filenin Sultanları, Polonya'ya 3 - 2'lik skor ile mağlup oldu ve Milletler Ligi macerasını noktalamak zorunda kaldı.
Brezilya: 12 galibiyet, 0 mağlubiyet
İtalya: 10 galibiyet, 2 mağlubiyet
Polonya: 10 galibiyet, 2 mağlubiyet
Çin: 9 galibiyet, 3 mağlubiyet
Japonya: 8 galibiyet, 4 mağlubiyet
Türkiye: 8 galibiyet, 4 mağlubiyet
ABD: 7 galibiyet, 5 mağlubiyet
Hollanda: 7 galibiyet, 5 mağlubiyet