Voleybolda blok nedir, nasıl yapılır?

Voleybolda sporcular sahaya belirli bir düzende dizilirler. Bu durum takım sporlarında aşina olan bir yayılımdır. Takım sporlarında sporcular sahaya dizilimde bölgeler arası paylaşımın ve görev dağılımının yerine getirilmesini hedefler. Voleybolda ise bundan fazlası olarak kurallar oyuncuların belirli pozisyonlarında kalmalarını yönlendirir. Ralli sırasında oyuncular arka ve ön cephede dizilir. Arkadaki oyuncular savunma rolünü üstlenirken ön hat oyuncuları hücumu gerçekleştirir. Bu hem saha dizilimindeki pozisyon yatkınlığı hem de libero gibi savunma odaklı oyuncuların savunmada kalmasının teşvik edilmesidir. Buradaki istisnai durumlar arasında ise voleybolda blok yapma yer alır.

Voleybolda blok nedir?

Voleybolda blok, file önünde rakibin smaç vuruşuna karşı yapılan savunmadır. Voleybolda hücumlar servis ile topu karşıya doğrudan göndermeyle veya file üzerinden sert vuruşla smaç şeklinde yapılabilir. Voleybol savunma diziliminde servis ve diğer doğrudan gönderilen topları genellikle arka alan oyuncuları karşılar. Smaç vuruşları ise pozisyon özelinde değerlendirilir. Arka alan oyuncularının bloka katılması yasaktır. Yani bloku sadece ön alan oyuncuları yapabilir.

Blok türleri arasında tekli blok, ikili blok ve üçlü blok mevcuttur. En fazla üç oyuncuya dek bloka kalkılabilir. Soft blok ise topun savunma oyuncularına yönlendirildiği müdahalelerdir. Blok sırasındaki temel amaç topun havada karşılanması ve çarpışma anı sonucunda rakip yarı sahasına düşmesinin sağlanmasıdır.

Blok kuralları da oyunun top ile sınırlı kalmasını ve rakibe dezavantaj sağlayabilecek durumların önlenmesine yöneliktir. Blok sırasında savunan takımın oyuncuları fileye dokunamaz ve rakip alana geçemez. Ayrıca blok vuruşları rakibin smaçlarıyla sınırlıdır. Rakibin kullandığı servis atışında pozisyon müsait olsa dahi bloklama yapılamaz.

Blokla ilgili önemli kurallardan birisi de blok vuruşunun pas ve dokunma sınırlamaları dışında sayılmasıdır. Blok sırasında çoklu dokunma serbesttir ve tek vuruş sayılır. Blok teması da vuruş olarak değerlendirilmez ve karşılayan takımın 3 vuruş/pas hakkı devam eder.

Voleybolda blok nasıl yapılır?

Voleybolda blok yapılması sırasında hem oyuncuların bireysel özellikleri hem takım halinde hareket edebilme yetileri önemlidir. İlk aşamada ön hat oyuncuları pozisyon alır. Bunlar 2,3 ve 4 numaralı oyunculardır. Oyuncuların ani karar verebilme ve uygulayabilmeleri önemlidir. Ancak yeterli olması için takım arkadaşlarının hareketlerini de takip etmeleri gerekir.

Ön hat oyuncularının koordinasyonu birinci aşamada havada birbirini engellemeleri ve bloktan sonraki oyun kurma süreci açısından önemlidir. İkinci aşamada gözler rakip pasörün üzerindedir. Çünkü rakip smaçör kendisine tanınan alan ve topun geliş yönü/şiddetine göre muhtemel bir smaç vuruşunda bulunabilir. Savunan takım da muhtemel oyunu tahmin ederek zıplamaya hazırlanır. Zıplama kısmında kritik faktör zamanlamadır.

Top rakip smaçörün elinden çıktığı an blok süresi başlar. Ellerin rakip sahaya uzamasında sakınca yoktur ancak fileye dokunulmamalıdır. Burada blok oyuncuları alanlarını genişletmek için ellerini açarak olabildiğince uzanırlar. Parmakların gergin olması topun rakip alanda kalması için önemlidir. Eğer top bloktan sekip kendi sahana düşerse, arkadaki oyuncular savunmaya hazır olmalıdır.