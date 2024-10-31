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Voleybolun belki de en iyi oyuncusu Egonu, adım adım Galatasaray'a geliyor! İtalyanlar duyurdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.10.2024 15:47
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İtalya Ligi ekibi Vero Volley Milano'da forma giyen Paola Egonu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya'da ayrılacağı öne sürülen Egonu için Galatasaray'ın devrede olduğu aktarıldı.

Voleybolun belki de en iyi oyuncusu Egonu, adım adım Galatasaray'a geliyor! İtalyanlar duyurdu...

İtalya ile Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu yaşayan Paola Egonu, oynadığı maçlarda rakiplerine zor anlar yaşatmıştı. Otoriteler tarafından voleybolun en iyi oyuncusu olarak gösterilen Egonu'nun adı Galatasaray ile anılıyor.

EGONU MUTSUZ DURUMDA

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Paola Egonu, Vero Volley Milano'da mutsuz olduğu yazıldı. İtalyan basınında yer alan haberde; Egonu'nun Türkiye'ye transferi çok da sürpriz görülmüyor.

GALATASARAY İDDİASI

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Egonu hakkında çıkan haberlerin ardından Galatasaray yönetiminin düğmeye bastığı ve bu transferi bitirmek için yoğun çaba içinde olduğu öğrenildi.

Paola Egonu, 2022-2023 sezonunda VakıfBank'ta oynamış ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.

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galatasaray
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