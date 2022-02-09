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Voleybolun nasıl icat edildiğini biliyor muydunuz? Voleybol hangi tarihte bulundu? İşte voleybolun tarihi

09.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Şubat 1895'te ABD'li eğitimci William G. Morgan tarafından temelleri atılan voleybol günümüzün en popüler oyunlarının başında geliyor. William G. Morgan, az gücün sarf edildiği bir oyun bulmayı hedefledi ve voleybolun temellerini oluşturdu. Voleybol, file ile ikiye bölünmüş saha üzerinde iki takımın paslaşarak oynadığı bir oyundur. Topun, karşı takımın oyun alanına değmesi sağlanmaya çalışılır. Peki 'voleybol' adının nereden geldiğini biliyor muydunuz? İşte voleybol'un tarihi...

Voleybolun nasıl icat edildiğini biliyor muydunuz? Voleybol hangi tarihte bulundu? İşte voleybolun tarihi

1870-1942 yıllar arasında yaşayan, Lockport, Niagara County, New York, ABD'de doğan William G. Morgan, 1892'de basketbol oyununun mucidi olan James Naismith ile tanışmasının ardından yeni bir oyun icat etti. 1895'te basketbol oyununu icat eden eğitimci James Naismith'den ilham aldı ve daha az gücün sarf edildiği bir oyun bulmak istedi. Böylelikle günümüzün en popüler oyunlarından olan voleybolun temelleri atıldı. Peki 'voleybol' adının nereden geldiğini biliyor muydunuz?

VOLEYBOL OYUNUNUN TARİHİ

Voleybolu, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Genç Erkekler Hristiyan Birliği (YMCA) adındaki spor kulübünde görev yapan beden eğitimi öğretmeni William G. Morgan icat etti. 1985'te oynanmaya başlayan bu oyuna Morgan en başta "mintonette" adını vermişti. Ancak sonraki zamanlarda, topa yere değmeden vurma ilkesinden (vole) yola çıkıldı ve "voleybol" adı önerildi. Voleybol kurallarını Motgan kaleme aldı ve bu kurallar, YMCA ile Üniversiteler Ulusal Spor Birliği'nin (NCAA) çalışmasıyla 1916'de düzenlendi.

Voleybol'un adının nereden geldiğini biliyor muydunuz? Voleybol hangi tarihte bulundu? İşte voleybol'un tarihi

Voleybol, ABD'de kısa sürede popüler oldu. Voleybol oyununun yayılması ise I. Dünya Savaşı sırasında oldu. Bu oyun, ABD askerleri aracılığıyla Avrupa'ya geçti. Bir süre bağımsız çizgide gelişen oyun için 1947’de Paris Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) kuruldu.İlk Dünya Şampiyonası'nı 1949'da erkekler, 1952'de kadınlar oynadı. Şimdilerde merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde olan FIVB'ye 169'tan fazla ülke üyedir.

VOLEYBOL KURALLARI

Voleybolda amaç, topu havada tutarak karşı takımın yerine değdirmektir. Takımlar topu karşı tarafa gönderirken en az bir kere kendi sahaları içinde vurmalıdır. Topa en fazla 3 kez temas edilir. Ayrıca blok teması ile 4 kez değme hakkı bulunur.

Oyuna servis ile sokulan top, karşı takımın sahasına gider. Topun yere değmesi haricinde, takım oyuncuları hata yapana dek oyun devam eder.


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