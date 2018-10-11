Volkan'dan tarihi karar!

Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, bu sezon başı formsuz oluşu nedeniyle formayı Mert Günok'a kaptırmıştı.

Mert'in arkasında yedek bekleyen Volkan Babacan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 30 yaşındaki eldivenin, Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu bildirildi.

Sezon başında altyapıdan İsmail Çipe ile yoluna devam etme kararı alan Cimbom'un mali durumuna göre Volkan ile temasa geçebileceği öğrenildi.

Volkan Babacan, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 149 maçta 147 golü filelerinde gördü, 58 maçta kalesini gole kapattı. Volkan Babacan, bu sezon Başakşehir'in tüm resmi maçlarında yede kulübesinde yer aldı. (Akşam)

