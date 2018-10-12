Volkan Babacan Galatasaray'a gelmeye hazır

Volkan Babacan, bu sezon başı formsuz oluşu nedeniyle yedek kaleci konumuna düşmüştü.

Babacan'ın yerine ise formayı Mert Günok kapmıştı. Babacan'ın artık yeni bir takımda forma giyme isteği olduğu ifade edildi.

30 yaşındaki eldivenin, Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu bildirildi.

Sezon başında altyapıdan İsmail Çipe ile yoluna devam etme kararı alan Cimbom'un mali durumuna göre Volkan ile temasa geçebileceği öğrenildi.

2011-2012 yılından bu yana Galatasaray formasını terleten Muslera'nın adı zaman zaman dev kulüplerle anılmış fakat Sarı-Kırmızılılar Uruguaylı kaleciyi bırakmamıştı.

(Fotomaç)





