Volkan Demirel 90+8'de büyük şok geçirdi! Son anlarda neler oldu neler...

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Son dakikaların nefes kestiği mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak derin bir nefes aldı.

90+8'DE KARAMBOL

Maçın 90+8'inci dakikasında Hatayspor penaltı kazandı. Ardından Jerome Opoku kırmızı kart gördü. Hatayspor'da Renat Dadashov, 90+8'de penaltıda kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi ve maç 1-0 sonuçlandı.

VOLKAN DEMİREL BÜYÜK ŞOK GEÇİRDİ

Son dakikalarda kaçan penaltı sonrası tecrübeli çalıştırıcı Volkan Demirel büyük üzüntü yaşadı.

BAŞAKŞEHİR TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Turuncu-lacivertliler, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi. Kale arkasındaki taraftarlar, İsrail'in saldırısıyla çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Filistin'i unutmadı.

Maç içinde, "Filistin'e özgürlük", "Çocuklar ölmesin" ve "Soykırıma 'dur' de" yazılı pankartlar açan taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlar yaptı.





