SPOR

Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

16 yıllık Fenerbahçe kariyerine son vermeyi düşünen Volkan Demirel, eşinin de isteğiyle ABD’ye gitmeyi planlıyor... MLS’ten iki takımın teklif yaptığı belirtiliyor.

Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası Fenerbahçe'de tartışılan isim haline gelen Volkan Demirel yol ayrımında... Bursaspor'dan Harun Tekin'in transfer edilmesiyle daha ilk maçtan formasını kaybeden tecrübeli file bekçisi, 16 yıllık Fenerbahçe kariyerine son vermeyi planlıyor.

UZUN SÜREDİR PLANLIYOR

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel uzun bir süredir aklında olan planı hayata geçirecek. 36 yaşındaki eldiven, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeyi düşünüyor.

TRANSFER ŞUBATTA BAŞLIYOR

Volkan'a menajeri aracılığıyla ABD Ligi MLS'ten iki takımın teklif yaptığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa milli kaleci, ABD'de transfer döneminin başlayacağı şubat ayında Fener'e veda edecek.

5 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bu sürpriz kararda Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'in de büyük rol oynadığı ifade ediliyor. 2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen Volkan, 5 kez lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.

(TAKVİM)

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırımJailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım
Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bulFenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ABD mls

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | Türkiye 1 - 2 Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul

Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım

Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım

Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul

Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Cocu'nun yeni prensi Aatif

Fenerbahçe'de Cocu'nun yeni prensi Aatif

Jailson'un sözleşme detayları ortaya çıktı!

Jailson'un sözleşme detayları ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.