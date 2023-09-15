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  4. Volkan Demirel açıklamasıyla salondaki herkesi şaşkına çevirdi! "Galatasaray'ın kalesine geçerim"

Volkan Demirel açıklamasıyla salondaki herkesi şaşkına çevirdi! "Galatasaray'ın kalesine geçerim"

15.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera ile olan iyi ilişkileriyle bilinen Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, takımı Hatayspor'un sponsorluk anlaşması sırasında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran ve özellikle deprem döneminde yaptıklarıyla tüm Türkiye'nin gönlüne taht kuran Volkan Demirel, takımının şort sponsorluğu sırasında kameraların karşısına geçti.

İmza töreni sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, "Muslera'nın jübilesinde Galatasaray forması giyerim" ifadelerini kullanıren, milli takım konusundaki hayalini de açıkladı.

MİLLİ TAKIM HAYALİ...

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Milli takımda değişim yaşanması gerekip gerekmediği ve milli takım hayali sorulan Demirel, "Değişim olup olmaması benim yorum yapacağım bir şey değil. Herkesin hayalleri var ama benim şu anki hayalim Hatay'ı daha iyi yerlere getirmek" dedi.

"GALATASARAY'IN KALESİNE GEÇERİM"

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Galatasaray kalecisi Muslera'nın jübilesinde sarı-kırmızılıların kalesinde yer almıp almayacağı sorulan Volkan Demirel, "İnşallah Muslera jübile yapar. Galatasaray'ın kalesinde yer alırım sorun yok. Yeter ki Muslera jübilesini yapsın bizler de bulunalım, bunlar güzel şeyler. Benim pek bir beklentim olmadı bu konuda. En büyük gurur Fenerbahçe forması giymektir. O da benim gibi düşünüyordur. Jübile yapması hem Galatasaray'a hem de Muslera'ya çok yakışır. İnşallah gönlüne göre bir futbol kariyeri bitişi olur" dedi.


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