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Volkan Demirel adeta isyan etti! Maç sonu sert hakem tepkisi: "Bugün 14'e 10 oynadık!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 21:51
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, "Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 14'e 10, 1-0 iyi sonuç." diyerek isyan etti. İşte o sözler...

Volkan Demirel adeta isyan etti! Maç sonu sert hakem tepkisi: "Bugün 14'e 10 oynadık!"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı Michy Batshuayi'nin ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in sözleri;

''GALATASARAY'A KARŞI BÖYLE MÜCADELEDEN...''

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Mağlubiyeti değerlendiren Volkan Demirel, "Takım arkadaşlarımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem 11 kişi hem 10 kişi... 11 kişi kalsaydık maç böyle bitmezdi. Bundan eminim. 10 kişi kalmamıza rağmen yine bir 45-60 arası biraz düşüş yaşadık. O da normal. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Geçişlerden pozisyonlar bulduk, bir topumuz direkten döndük. Ben bugünkü oyundan, ligin lideri olan Galatasaray'a karşı böyle mücadeleden mutluyum..." dedi.

"BUGÜN 14'E 10 OYNADIK, 1-0 İYİ SONUÇ!''

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Müsabakadaki hakem yönetimini eleştiren Demirel, "Aslında konuşacak çok şey var. Anlatacağım şeyler var ama maç içinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Akışına bırakılsa, VAR'dan bakılsa... Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ellerini havaya kaldırıyor, bastı veya basmadı niyete bakarım. Futbol oynamak, futbol bilmek, kuralları düşünmek lazım. Niye oyuncu yetişmiyor? İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum. Neticede Bodrumspor olarak bugün duruşumuzla, oyunumuzla bence Türkiye'nin takdirini kazandık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, 1-0 yendiler. Belki daha farklı olabilirdi, iki kalecimiz de çok iyi oynadı. Yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı ayakta durduğumuz için takımımı tebrik ediyorum. Futbolu doğrularıyla yönetelim. Ben de yapsam aynı şeyi bugün söylerim. Galatasaray'ın sarı kartı yanlıştı, o çizgiden top çıkmadı derim, demek lazım. Demezsek Türk futbolu değişmez. TFF ve MHK başkanından rica ediyorum, futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar, arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 14'e 10, 1-0 iyi sonuç."şeklinde konuştu.

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Volkan Demirel galatasaray
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