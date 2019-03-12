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Volkan Demirel, Avrupa'nın en kötü performanslarından birine imza attı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Harun Tekin'den formayı aldıktan sonra bir dönem iyi bir performans sergileyen Volkan Demirel son haftalarda yine eleştirilen isim durumuna geldi.

Volkan Demirel, Avrupa'nın en kötü performanslarından birine imza attı

Son 4 haftada kalesine isabet eden 14 şutun 8'ine gol izni veren Volkan, 11 maçta kurtarış yüzdesini de yüzde 61'e indirdi. Deneyimli kaleci bu yüzde ile Avrupa'nın 9 büyük liginin en kötü 15. ismi durumuna geldi.

En az 10 maça çıkmış 184 kaleci arasında diplerde yer alan Volkan sadece bir maçı gol yemeden tamamlayabildi.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ MERT GÜNOK
Volkan Demirel'in 184 isim arasında 170'inci olduğu listenin en iyisiyse daha önce kendisinin yedeği olarak forma bekleyen ve şans bulamadığı için takımdan ayrılan Mert Günok oldu.

Fenerbahçe'den bonservissiz ayrılan ve Başakşehir'de önemli işler yapan Mert, 25 maçın 15'inde gol yemedi ve Opta verilerine göre yüzde 85'lik yüzde yakaladı.

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