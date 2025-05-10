Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifini itiraf etti! "Ben yolumu çizdim"

Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi itiraf etti.

DİREKT TEKLİF GELMEDİ AMA..."

"Mourinho ile Fenerbahçe imzalamadan önce Aziz Yıldırım tarafından direkt bir teklif gelmedi ama bu çok söylendi bana."

"YÖNETİME DAVET ETTİ"

"Aynı zamanda yönetime de girmem söylendi Aziz Yıldırım tarafından. Benim için ne bir hocanın yardımcısı olmak ne de yönetimsel anlamda bir duruma geçmek söz konusu değil. Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım onu da zaman gösterecek. Tabii ki hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman..."