SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay’ı sevin

Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay’ı sevin

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 19:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay’da kulüp tesislerinde açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay’ı, Hatayspor’u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay’ı sevin

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’ndeki Osman Çalgın Hatayspor Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp yönetim kurulu ve bazı futbolcular katıldı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde acıların hale taze olduğunu söyleyen ve hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen bordo-beyazlı ekibin hocası Volkan Demirel, "Onları her zaman anacağız ve her zaman bedenimizde hissedeceğiz. Bu kulüp ve depremzedeler için elimden ne geliyorsa yapacağım. Benim oyunum başka. Bu sene Hatayspor’un umut olma sezonu. Benim düşüncem bu" dedi.

"3 PUAN ALMAK HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

784d7ff4438a05ef1591b9bbe1d989c9

Depremzedelere yardımcı olabilmeyi ilk hedef olarak belirlediklerini söyleyen Demirel, "Çünkü ben buradaki insanlara yardımcı olmak istiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Buradaki insanlar geçmişlerini, geleceklerini, planlarını ve ailelerini, çocuklarını kaybettiler. Bu insanlara nasıl yardım edebiliriz, onu düşünüyoruz sadece. Onları nasıl gündemde tutabiliriz? Bunları düşünüyoruz. Bugün gerçekten sahaya çıkmak, 3 puan almak hiç önemli değil. Bunu kavramanızı istiyorum. Bu sene insanlara umut olduğumuzu düşünüyorum. Bunu gece yürüyüşte de gördüm. Depremzedelerin beni görünce elimi öpmeye çalışması, insanlara dokunabildiğini görmek, işte benim için en büyük başarı bu" diye konuştu.

"BENİ SEVMEYEBİLİRSİNİZ, HATAY’I SEVİN"

858837c8274e8085a6969b24b37571b0

Sporseverlere seslenen Demirel, “Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay’ı, Hatayspor’u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz. ‘Hatayspor, neden buraya gelmiyor?’ demeyin. Çünkü şartlar buna uygun değil. Biz normalde Akhisar’a gidecektik ama size yakın olmak istediğimiz için Mersin’e gittik. En azından buradaki ortamdan biraz uzaklaşmak için maçlarımıza gelin. Lütfen Hataylılara sahip çıkın. Yaşadıklarımızı yaşamayan bilemez. Hep beraber Hatayspor’u temsil edelim" dedi.

"HEYKELE GEREK YOK, ÖDÜL İSTEMİYORUM"

a9caee73a57dc0d2cb7ab52aa3ae7f9b

Bir basın mensubunun ‘Heykeliniz dikilmeli’ önerisine cevap veren Demirel, “Heykele gerek yok. Ben her insanın yapabileceği bir şeyi yaptım. Ödül istemiyorum. Tek amacım insanları 90 dakika bu ortamdan uzaklaştırabilmek. Transfer yapıp yapmayacağımız belirsiz. Araştırdıklarımız var. Önemli olan ise kulübü getirdiğimiz ekonomik seviye. Bu kulübün şu an herhangi bir oyuncuya, bankaya borcu yoktur” şeklinde konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
David Villa'dan Arda Turan itirafı!David Villa'dan Arda Turan itirafı!
Taner Savut’un adı TFF eğitim programlarında yaşayacakTaner Savut’un adı TFF eğitim programlarında yaşayacak
Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremediMario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremedi
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Volkan Demirel Süper Lig sezon ligde süper li ekipleri kulübün
En Çok Okunan Haberler
TÜİK açıkladı, veriler şaşırttı! Cumhuriyet tarihinde ikinci kez oluyor: İstanbul'un nüfusu azaldı

TÜİK açıkladı, veriler şaşırttı! Cumhuriyet tarihinde ikinci kez oluyor: İstanbul'un nüfusu azaldı

Adaylık açıklaması gündem olmuştu! Başak Demirtaş ile ilgili çarpıcı iddia

Adaylık açıklaması gündem olmuştu! Başak Demirtaş ile ilgili çarpıcı iddia

Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!

Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.