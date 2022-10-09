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Volkan Demirel damgası! İlkleri yaşattı...

09.10.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fatih Karagümrük'le başarılı bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Volkan Demirel'in yeni adresi Hatayspor olmuştu. Hatayspor'un başında çıktığı ilk mücadelede Sivasspor'u mağlup etmeyi başaran Demirel, ikinci maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından Hataysporlu taraftarlar Volkan Demirel'e övgüler dizerken, Demirel yeni takımına ilkleri yaşattı. İşte detaylar...

Volkan Demirel damgası! İlkleri yaşattı...

Süper Lig 9. haftasında Hatayspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Volkan Demirel gündem oldu. Takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Sivasspor'u 2-1 ile geçen Volkan Demirel'in öğrencileri ikinci maçında da Alanyaspor karşısında 3 puanı aldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti.

İLKLERİ YAŞATTI

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Hatayspor, Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek Hatayspor adına sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alırken, bu sonuçla da sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etti. Alanyaspor ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Volkan Demirelli Hatayspor ligin 10. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

"MUTLUYUZ"

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Maçın ardından konuşan Volkan Demirel "Planladığımız, uyguladığımız, analizlere göre yorumladığımız, kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"İLK 6 HAFTAYI HERKES SİLSİN"

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Takımın başına gelmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Demirel "İlk 6 haftayı herkes kafasından silsin" ifadelerini kullanmıştı. İşte Demirel'in o sözleri:

“Bizden önce bir ekip vardı, onları saygı duyuyorum ama bazen istedikleriniz sahaya yansımıyor. Onlarda çalışıp, kafa yormuşlardır ama futbolda her zaman istedikleriniz sahaya yansıtamıyorsunuz. Takımada söyledim, şehre de söylüyorum, ilk 6 haftayı herkes kafasından silsin. Bundan sonra beyaz sayfa ile beraber Hatayspor'u en iyi şekilde oynatarak, belki ilk başlarda hoşunuza gitmeyen oyun olabilir ama skor olarak her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız.

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