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Volkan Demirel'den 6 Şubat felaketine dair herkesi duygulandıran paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 13:22
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Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ile ilgili herkesi duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Demirel paylaşımında deprem günü için "Hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Volkan Demirel'den 6 Şubat felaketine dair herkesi duygulandıran paylaşım!

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ile ilgili duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

"SABAHI OLMAYAN GECE..."

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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, yıkıcı depremin yaşandığı tarihte Hatayspor'da teknik direktörlük görevini sürdürüyordu.

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deprem Hatay Volkan Demirel son dakika
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben depremin 1.yili oldu sandim gercekten ahir zamandayiz
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