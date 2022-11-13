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Volkan Demirel'den başsağlığı mesajı: "Futbol adına konuşacak bir şey yok"

13.11.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, İstanbulspor'a konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'den başsağlığı mesajı: "Futbol adına konuşacak bir şey yok"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL ADINA KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

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Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ölen vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bu tarz konular olunca futbol adına konuşacak fazla bir şey olmuyor. Kazandık, 1-0. Onların da durumu belli, bizim de durumumuz belli. Maçla ilgili fazla söylenecek bir şey yok. Vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


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