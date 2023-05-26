Volkan Demirel'den Beşiktaş'ın itirazına tepki! ''Benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm ölmüş...''

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, YouTube'da yayın yapan L1 Üçgen kanalına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Demirel, Beşiktaş'ın itirazına tepki gösterdi.

"BENİM BİR OYUNCUM, BİR SPORTİF DİREKTÖRÜM ÖLMÜŞ..."

Volkan Demirel, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL FORMA RENKLERİ DEĞİŞİYOR

Sözlerine devam eden Volkan Demirel, "Mersin halkının bize bakış açısını gördüm. Onlara bir sürpriz söylemek istiyorum. Gelecek sezon giyeceğimiz formalardan bir tanesini lacivert-kırmızı olan Mersin renkleri ile yapacağız. Bu hem bizi misafir ettikleri için hem de samimiyetlerine karşılık vermek için olacak. Artık sizin de takımınız olduk demek adına yapmak istiyoruz." dedi.



